মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবক আহত

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর শহরের জার্মান বাংলা এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।
রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সেলিম নামের এক ব্যক্তির পাঁচ তলা নির্মাণাধীন ভবনের রড বসানোর কাজ চলাকালে অসাবধানতাবশত ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারে রড লেগে যায়। এতে মো. তারিক (২৫), পিতা মৃত খোকন, সাং—গোভিপুর দক্ষিণপাড়া, থানা ও জেলা মেহেরপুর গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে রেফার্ড করেন।
