মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবক আহত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর শহরের জার্মান বাংলা এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সেলিম নামের এক ব্যক্তির পাঁচ তলা নির্মাণাধীন ভবনের রড বসানোর কাজ চলাকালে অসাবধানতাবশত ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারে রড লেগে যায়। এতে মো. তারিক (২৫), পিতা মৃত খোকন, সাং—গোভিপুর দক্ষিণপাড়া, থানা ও জেলা মেহেরপুর গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে রেফার্ড করেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে মিষ্টি ও মবিলের দোকানে চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা…

এলাকার খবর

দামুড়হুদায় গলায় ফাঁস দিয়ে ভ্যানচালকের আত্মহত্যা 

এলাকার খবর

দামুড়হুদায় মরাদেহ আটকে রেখে সুদের টাকা আদায়

এলাকার খবর

জীবননগর উথলীতে প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত দুই ভাই কে পাশাপাশি দাফন সম্পন্ন: এলাকায় শোকের…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More