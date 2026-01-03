মেহেরপুরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে টেলিকম দোকানে ডাকাতি

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া গ্রামে এসএস টেলিকম দোকানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৩ লাখ টাকা ও ৪ টি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যবসায়ের অন্তত দশ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ সময় দোকান মালিককে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে ডাকাতের দল। শুক্রবার রাত আনুমানিক ৯টা ২০ মিনিটে সদর উপজেলার তেরঘরিয়া টাওয়ারপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত টেলিকম ব্যবসায়ীর নাম নাহিদ (৩৪)। তিনি ওই এলাকার বেকা মোল্লার ছেলে। ঘটনার পর তাকে আহত অবস্থায় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৩ জন মুখোশধারী ডাকাত একটি মোটরসাইকেলে এসে তেরঘরিয়া টাওয়ারের নিচে অবস্থিত ‘এন এস টেলিকম’ দোকানে প্রবেশ করে। তারা দেশীয় অস্ত্রের মুখে নাহিদকে জিম্মি করে ক্যাশ বাক্সে থাকা প্রায় ৩ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়। পাশাপাশি বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায়—এই চারটি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত মোবাইল ফোনও ছিনতাই করে নিয়ে যায়।
একপর্যায়ে ডাকাতরা নাহিদকে আমদা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে এবং পালিয়ে যাওয়ার সময় দোকানের সামনে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বিকট শব্দে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
আহত ব্যবসায়ী নাহিদ জানান, মুখোশধারী ৩ জন ব্যক্তি তাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দোকানের নগদ টাকা ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের চারটি ফোন নিয়ে যায়। মোবাইল ব্যাংকের মোবাইল ফোনে অন্তত ৭ লাখ টাকা ছিল পালানোর সময় তারা বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, এতে তিনি ও এলাকাবাসী ভীত হয়ে পড়েন।
এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, এখনো পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হবে। বোমা বিস্ফোরণের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।
