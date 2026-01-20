মেহেরপুরে ভেজাল ও অবৈধ ওষুধের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট, দুই ফার্মেসিকে জরিমানা

মেহেরপুর প্রতিনিধি:নকল, ভেজাল, আনরেজিস্টার্ড ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের অবৈধ মজুদ ও বিক্রয় রোধে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে ঔষধ প্রশাসন।
সোমবার ১২ জানুয়ারি বেলা ১২টা ২০ মিনিট থেকে ১২টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজার ও নাটুদহ এলাকার বিভিন্ন ফার্মেসিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ঔষধ প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসন, মেহেরপুরের সহায়তায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রয়, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল সংরক্ষণ ও বিক্রয়, মেয়াদোত্তীর্ণ এবং আনরেজিস্টার্ড ওষুধ মজুদ রাখার অভিযোগে দুইটি ফার্মেসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যে আব্দুল্লাহ ফার্মেসিকে ২ হাজার টাকা এবং ইউসুফ ফার্মেসিকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
‘ঔষধ ও কসমেটিকস আইন-২০২৩’ এর ৪০(খ), ৪০(গ) ও ৪০(ঘ) ধারার লঙ্ঘনের দায়ে মোট দুইটি মামলায় সর্বমোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সঙ্গে আনরেজিস্টার্ড ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ করা হয়।
অভিযান পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের ঔষধ তত্ত্বাবধায় ও ঔষধ প্রশাসন তাহমিদ জামিল,
এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
