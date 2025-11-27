মেহেরপুরে রকেট অফিসের ডিএসআর আয়ুব আলী ২৫ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুরে ডাচ বাংলা রকেট কর্মসূচীর মেহেরপুর অফিসের ডিএসআর আয়ুব আলী অফিসের ২৫লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা রয়েছে। ৫দিন পার হলেও তার সাথে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি।
মেহেরপুর স্টেডিয়াম পাড়া অফিসের হাউজ ম্যানেজার মো: আব্দুল হাবিব এ বিষয়ে এক অভিযোগে অভিযুক্ত আয়ুব আলীকে আসামী করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। হাউজ ম্যানেজার মো: আব্দুল হাবিব জানান, আয়ুব আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে। তিনি ২৫ নভেম্বর সকালে অফিস থেকে কাজে বের হওয়ার পর আর ঐ দিন অফিসে ফেরেন নি। তার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলেও তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। তিনি ঐ দিন এসআর ও রিটেইলারের কাছ থেকে ২৫ লাখ ৯৬হাজার টাকা নিয়ে লাপাত্তা রয়েছে বলে যানান। ডাচ বাংলা রকেট কোম্পানীর ডিস্টিবিউটর ও পরিচালক আসাদুজ্জামান সেলিম বলেন, প্রাথমিক ভাবে হাউজ ম্যানেজার কে ৫০ লাখ টাকা হস্তান্তর করা হয়েছিলো। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি বিষয়টি মেহেরপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.