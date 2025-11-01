মেহেরপুরে রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা

মেহেরপুর প্রতিনিধি:রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও আগাম জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট প্রার্থনার আহ্বান জানিয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপি গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে।
আজ শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বড়বাজারে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে দলীয় নেতাকর্মীরা বাজারের ব্যবসায়ী, পথচারী ও সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন আহবায়ক কমিটির কমিটির সাবেক সদস্য হাফিজুর রহমান হাফি জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
গণসংযোগ শেষে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন,
দেশনেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছি। রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি জাতির মুক্তি ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার রূপরেখা।”
কর্মসূচির মাধ্যমে বিএনপি নেতারা জনগণকে আগাম জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
