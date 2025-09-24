মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের নিরাপত্তায় গ্রাম পুলিশদের দিকনির্দেশনা

মেহেরপুর অফিস:আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশদের বিশেষ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ দিকনির্দেশনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপজেলার সকল গ্রাম পুলিশ উপস্থিত ছিলেন।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম। তিনি গ্রাম পুলিশদের উদ্দেশে বলেন, “অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। দুর্গোৎসব চলাকালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তায় সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। কোন প্রকার অবহেলা বরদাশত করা হবে না।”
ইউএনও আরও জানান, দুর্গোৎসবকালে প্রতিটি পূজামণ্ডপে গ্রাম পুলিশদের সার্বক্ষণিক তৎপর থাকতে হবে। পূজার মণ্ডপে আগত ভক্ত-দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি মাদক, জুয়া ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড যাতে কেউ চালাতে না পারে সেদিকেও সজাগ থাকতে হবে।
সভায় বক্তারা বলেন, দুর্গোৎসব একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উৎসব। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে যেন কেউ গুজব বা অরাজকতা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে কঠোর নজরদারি রাখতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটি ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশরা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবেন।
সভায় সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।
