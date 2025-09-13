মেহেরপুরে শিবির নেতা হত্যা: সাবেক এসপি নাহিদ ঢাকায় গ্রেফতার।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস :মেহেরপুরের সাবেক জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হত্যা মামলায় পুলিশের সাবেক ডিআইজি ও মেহেরপুরের সাবেক পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাতে রাজধানীর ইস্কাটনে নিজের বাসার পাশের একটি বাসায় আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরে তাকে মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়।

ডিবি জানায়, নাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটি মামলা চলমান রয়েছে। সেই মামলায় আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ছিল। শনিবার তাকে আদালতে তোলা হবে।

নাহিদুল ইসলাম একসময় মেহেরপুরের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় জেলা জামায়াতে ইসলামের সাবেক আমির আলহাজ্ব ছমির উদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে হত্যার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। আলোচিত এ ঘটনায় তাকে মূল আসামি করা হয়।

গত ২৮ জুলাই সরকার নাহিদুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠায়। তিনি বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের ১৮তম ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুরের তরুণদের উদ্দেশ্যে “প্রতিদিন একটি ভাল কাজ” — আহমেদ শরীফের

এলাকার খবর

আমঝুপির সাবেক ইউপি সদস্য রাশিদুল ইসলামের জানাজায় সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ

এলাকার খবর

মেহেরপুর থেকে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল হিসেবে নিয়োগ পেলেন ৯ জন

এলাকার খবর

মেহেরপুর প্রেসক্লাবে তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More