মেহেরপুরে সকালবেলা রহস্য: বাড়ির সামনে মিলল দুইটি বোমা সদৃশ বস্তু

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রাম থেকে ২টি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর)সকাল ১১ টার সময় চরগোয়াল গ্রামের কামরুজ্জামান লিপুর বাড়ির সামনে সাদা পলিথিনে মোড়ানো বস্তু দুটি উদ্ধার করে প্রাথমিকভাবে নিষ্ক্রিয় করেছে থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে । কামরুজ্জামান লিপু চরগোয়াল গ্রামের রহিতুল্লাহ মন্ডলের ছেলে।

কামরুজ্জামান লিপু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জমি-জায়গা নিয়ে তার চাচাদের সঙ্গে বিরোধ চলে। এ নিয়ে একাধিকবার হত্যার হুমকি পেয়েছেন। হয়তো ভয় দেখানোর জন্যই তার দোকানের সামনে এসব বোমা সদৃশ্য বস্তু রাখা হয়েছে।

 

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, চরগোয়াল গ্রামের মুদি দোকানদার কামরুজ্জামান লিপুর বাড়ির সামনে একটি সাদা পলিথিন ব্যাগের মধ্যে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুইটি বোমা সদৃশ বস্তু পড়েছিল। সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বোমা সদৃশ বস্তু দুটি উদ্ধার করে। তবে কে বা কারা বস্তুগুলো রেখে গেছে তা জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্তে পুলিশ মাঠে নেমেছে।

