মেহেরপুরে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর আমঝুপিতে ৫৪ তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে মউক এর হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার সকাল দশটার দিকে এএলআরডি এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ কর্মসূচির আয়োজন করে। আলোচনা সভায় চাঁদ বিল জনসমবায় দলের সভানেত্রী সপ্তমী রানীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর এর ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ মোহাম্মদ নাজমুল হাসান শাওন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসার মো মনিরুজ্জামান। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউকএর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম। জনসমবায় দলের প্রোগ্রাম ফ্যাসিলিটেটর সুমাইয়া আক্তার। সভাটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ। এর আগে একটি র ্যালী আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
