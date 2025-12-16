মেহেরপুর আমঝুপিতে সেবাদান প্রতিষ্ঠানের ম্যাপিং অনুষ্ঠিত

আমঝুপি প্রতিনিধি:সোমবার সকাল দশটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মউক এর হলরুমে সরকারি সেবাদান কারী প্রতিষ্ঠান ও সেবা গ্রহীতা দের সমন্বয়ে এক ম্যাপিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এএলআরডি এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকএ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মউকএর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান, উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার ডাঃ মোহাম্মদ নাজমুল হাসান শাওন, সমাজ সেবা অফিসার আরো বক্তব্য রাখেন এএল আরডি প্রতিনিধি মবিনুর রহমান । অংশ গ্রহণ কারীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আরিফ হাসান, আব্দুল মজিদ, শহীদুল্লাহ্, আব্দুর রকিব, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, জন প্রতিনিধি , সাংবাদিক গন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।
