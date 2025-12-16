মেহেরপুর চাঁদ বিলে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে তিন সন্তানের জননীর মৃত্যু

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুরে পানিতে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু যেন থামছেই না।আরো এক নারীর পানিতে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এলাকা সুএে জানাজায় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদ বিল গ্রামের মহিবুল ইসলাম এর সহধর্মিণী মনোয়ারা বেগম তিন সন্তানের জননী আজ সোমবার বেলা চারটার দিকে বাড়ীর পাশে চাঁদ বিলে গোসল করতে গিয়ে পানিতে পড়ে যায়, স্হানীয় লোকজন কিছু ক্ষন পর তাকে না পেয়ে খোঁজা খুজি করে বিলের পানিতে ভাসতে দেখে মরদেহ উদ্ধার করে। তবুও তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্য রত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করে। লাশ তার গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছালে সবার মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

