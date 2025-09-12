মেহেরপুর প্রেসক্লাবে তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাবনা: ‘তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে হেযবুত তওহীদের মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে মেহেরপুর প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো তওহীদ ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক।

জেলার সাংবাদিক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন।

হেযবুত তওহীদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সাহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোখলেছুর রহমান সুমন।

তিনি তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক দল, বিচারব্যবস্থা, মসজিদ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, মন্ত্রিপরিষদ, নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা, অন্য ধর্মের প্রতি দৃষ্টভঙ্গী, আইনসভা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি কেমন হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, একটি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের গৃহীত ব্যবস্থার উপর। সিস্টেম যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে সেখানে শান্তি আসতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষী, মানব সৃষ্ট কোনো মতবাদই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, বরং অন্যায় ও সংঘাত সৃষ্টি করেছে। একমাত্র স্রষ্টার জীবনব্যবস্থাই ন্যায়, সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আল্লাহর দেওয়া নীতিতেই নিহিত আছে প্রকৃত বাক-স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছ ও মুক্ত গণমাধ্যমের অঙ্গীকার। একমাত্র ইসলামই প্রকৃত বাক-স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিতে পারে।

এছাড়ও তিনি বলেন, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে গণমাধ্যমে অবাধ স্বাধীনতা পাবে। কেবল আল্লাহর দেওয়া উপর্যুক্ত নীতিমালা তাকে মানতে হবে, যার মূল কথা হলো- কেউ কোনো মিথ্যা তথ্য প্রচার করতে পারবে না।

তিনি পবিত্র কোর আনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি তুলে ধরে জনগণের বাক-স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বুনিয়াদি নীতির বিষয়ে বলেন, গণমাধ্যমের দায়িত্ব হলো সত্য যাচাই করে তথ্য প্রচার করা। মিথ্যা প্রচার, পরনিন্দা, অপবাদ, উপহাসমূলক বক্তব্য, কিংবা গোপন গোয়েন্দাগিরি
-এসব আচরণ ইসলামে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। তাই আল্লাহর নির্দেশিত নীতিগুলোই গণমাধ্যমকে করবে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও জনগণের আস্থাভাজন।

এছাড়াও মিনারুল ইসলামের সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, হেযবুত তওহীদের খুলনা বিভাগীয় আমির তানভির আহমেদ, কুষ্টিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক আমির জসেব উদ্দীন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু,মেহেরপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মাহমুদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি, ওমর ফারুক প্রিন্স, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি মাহবুব আলম প্রমুখ।

