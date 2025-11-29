মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতা-২০২৫ এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে এবং স্মার্টফোনের ভার্চুয়াল গেমের আসক্তি থেকে বের করে আনতে খেলার মাঠে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে শনিবার (২৯ নভেম্বর ) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে বর্ণিল আয়োজনে উদ্বোধন হয়েছে ‘মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতা-২০২৫’।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর রঙিন বেলুন উড়িয়ে, ট্রফি উন্মোচন করে এবং জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় কুচকাওয়াজের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

বক্তারা বলেন, “মাদকের অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো খেলাধুলা। আজকের যুবক যদি স্মার্টফোনের গেমে ডুবে থাকে, তাহলে তার শরীর-মন দুটোই নষ্ট হবে। আমরা চাই, মোবাইলের স্ক্রিন নয়— খেলার মাঠই হোক তোমাদের আড্ডাখানা। মাদক নয়, ঘাম ঝরানোই হোক তোমাদের নেশা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকাসক্ত হতে না দিতে আজকের যুবকদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা শরীরকে সুস্থ রাখে, মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।”

প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন ও মেহেরপুর পৌরসভার ১টি মোট ৮টি দল ভলিবল ও কাবাডি দুটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করছে। আয়োজক হিসেবে রয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, মেহেরপুর।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দর্শকদের উচ্ছ্বাস, শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ এবং খেলোয়াড়দের উদ্দীপনায় পুরো স্টেডিয়াম ছিল উৎসবমুখর। এ ধরনের আয়োজন যে যুবসমাজকে মাদকের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ জীবন গড়তে বড় ভূমিকা রাখছে, তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে আজকের এই অনুষ্ঠানে।

