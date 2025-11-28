মেহেরপুর হিজুলীতে বিএনপির জনসভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন এর হিজুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আজ শুক্রবার বিকাল চারটার দিকে এক নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপি নেতা শফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফজলুল হক, হিজুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীন মোহাম্মদ উজ্জ্বল, জয়নাল আবেদীন, ইয়াকুব নবী,আনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো সাইফুল ইসলাম।

