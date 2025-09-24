মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের পক্ষে গণসংযোগ

মেহেরপুর অফিস:বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে খোকসা গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের পক্ষে গণসংযোগ করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল মাষ্টার, আমঝুপি ইউনিয়ন মহসিন আলী, আমঝুপি ওলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা ইয়াছিন আলী, আমঝুপি ইউনিয়ন সেক্রেটারী রকিবুল আলম মুক্ত, খোকসা ওয়ার্ড সভাপতি মামুনুর রশিদ, ওয়ার্ড সেক্রেটারী রজব আলীসহ ওয়ার্ড জামায়াতের অসংখ্য নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।
