মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবিতে গণজমায়েত

মেহেরপুর প্রতিনিধি:বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবিতে রবিবার বিকেলে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে বিশাল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদর, পৌর ও মুজিবনগরের বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে পার্ক প্রাঙ্গণ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।
জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণজমায়েতে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামরুল হাসান বলেন, “আমাদের প্রিয় নেতা, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অনুরোধ করবো, মেহেরপুরে আপনার গোয়েন্দা টিম পাঠান। দেখবেন, মেহেরপুরের মানুষের কাছে জেলা বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা কতখানি। মেহেরপুর-১ আসনে যদি কোনো দুর্ঘটনা (এক্সিডেন্ট) ঘটে, তার একমাত্র কারণ হবে এই মনোনয়ন।”
তিনি আরো বলেন, “মেহেরপুরের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দলের তৃণমূল, সবাই জেলা বিএনপির সঙ্গে আছে। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে,বিএনপির পক্ষে এর কোনো বিকল্প নেই।”
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনসার উল হক, আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর গোলাম ফারুক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সদস্য জাকির হোসেন, সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু সালেহ নাসিম এবং পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাসসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।
গণজমায়েতে নেতাকর্মীরা একবাক্যে মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবি জানান এবং আগামী নির্বাচনে দলের বিজয় নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
