মেহেরপুর-১ আসনে ৯ জন ও মেহেরপুর-২ আসনে ৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

মেহেরপুর প্রতিনিধি:আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলার দুইটি সংসদীয় আসনে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর–মুজিবনগর) আসনে ৯ জন এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীরা হলেন— বিএনপি মনোনীত সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমনা আহমেদ, মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল হামিদ, সিপিবির পক্ষে অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান, এনসিপির সোহেল রানা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাহবুবুর রহমান।
অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন বিএনপি মনোনীত সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।
সোমবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির-এর নিকট প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ সময় তিনি বলেন,
“নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুর জেলায় একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রশাসন সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত রয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং কোনো প্রকার অনিয়ম বরদাশত করা হবে না।”
তিনি আরও বলেন, প্রার্থীরা যেন আচরণবিধি মেনে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারণা পরিচালনা করেন, সে বিষয়ে প্রশাসন সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখবে। ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন—সেই পরিবেশ নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।”

উল্লেখ্য, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

