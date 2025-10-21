মোমিনপুরে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার:বাদ আসর থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বোয়ালমারী ও মোমিনপুর গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত এমপি নমিনি ও জেলা সহকারী সেক্রেটারি এডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল–এর নেতৃত্বে প্রাণবন্ত গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। গণসংযোগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলার সহকারী সেক্রেটারি ও এমপি নমিনি এডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আমীর মাওলানা বিলাল হোসাইন। গণসংযোগে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, “আমরা রাজনীতি করি মানুষের কল্যাণের জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে ইনশাআল্লাহ একটি ন্যায়ভিত্তিক, দূর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। আমাদের লক্ষ্য হলো কোরআনের শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে জনগণের সেবা করা এবং একটি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। আপনারা একটিবার আমাদের পরীক্ষা করে দেখেন আমরা শুধু মুখে বলি নাকি কাজও করি। বিগত সময়ে আমাদের অনেক এমপি মন্ত্রী ছিলেন যারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংগনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ১ টাকার দুর্নীতিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই আগামীতেও জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় আসলে কোন ধরনের দূর্নীতির হবে না ইনশাআল্লাহ। গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সেক্রেটারি মোঃ গোলাম রসুল, সহকারী সেক্রেটারি মোঃ শাহেন উজ্জামান ও মাওলানা সাজিবুল ইসলাম, মোমিনপুর ইউনিয়ন আমীর মোঃ বজলুর রহমান, ইউনিয়ন সেক্রেটারি হাফেজ রাকিব হোসেন, বায়তুলমাল সম্পাদক মোঃ আবু সায়েম শাহীন, পেশাজীবী সভাপতি ডাঃ নূরুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি মোঃ আব্দুল হাকিম, এবং ওলামা পরিষদ সভাপতি মাওলানা আব্দুল গফুরসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। গণসংযোগ শেষে এলাকাবাসী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক রাজনীতির পক্ষে জামায়াতে ইসলামীকে পাশে থাকার অঙ্গীকার জানান।
