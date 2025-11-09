রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝে মানবিকতা: সেলিমুল হাবিব সেলিমের আহত পিতাকে দেখতে শরীফুজ্জামান শরীফ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:নির্বাচনী প্রচারণার তুমুল ব্যস্ততার মাঝেও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো: শরীফুজ্জামান শরীফ তাঁর কর্মীদের পারিবারিক সংকটে মানবিক দায়িত্ব পালনে সামান্যতম বিলম্ব করেননি। এটি প্রমাণ করে, তাঁর রাজনীতি শুধু ভোটকেন্দ্রিক নয়, নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গভীর এবং পারিবারিক। গতকাল সন্ধ্যায় জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিমের পিতা নিজ বাসায় পড়ে গিয়ে আহত হন। এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মো: শরীফুজ্জামান শরীফ কোনো ধরনের দ্বিধা না করে তাঁর বাসায় ছুটে যান।

মো: শরীফুজ্জামান শরীফ সেখানে সেলিমুল হাবিব সেলিমের পিতার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং তাঁকে দ্রুত সুস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সাহস জোগান। এই অপ্রত্যাশিত ও মানবিক আগমন সেলিমুল হাবিব সেলিম এবং তাঁর পরিবারকে গভীর আবেগাপ্লুত করে তোলে।

এ সময় মো: শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ‘রাজনীতির লড়াই এক কঠিন সংগ্রাম। যারা আমাদের এই আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের পারিবারিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।’

