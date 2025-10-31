রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান:  অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ায় রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা” বাস্তবায়নে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত “রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা” বাস্তবায়নে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের কারামায় চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি বশিরুল আলম চাঁদের সভাপতিত্বে
সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন বলেন, “বিএনপি জনগণের দল। বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা চিন্তা করে ৩১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। এই ৩১ দফা বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ হবে একটি স্বনির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র।” তিনি বিএনপির বিরুদ্ধে চলমান ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম রিন্টু, আক্তারুজ্জামান কাজল মাজমাদার, আব্দুল রাজ্জাক বাচ্চু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. শামিম উল হাসান অপু, সামসুজ্জাহিজ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বিপ্লব, জেলা বিএনপির সাবেক যুব বিষয়ক সম্পাদক মেজবাউর রহমান পিন্টু, জেলা জাসাস সভাপতি সঞ্জু, শহর যুবদলের সাবেক সভাপতি আবু জাফর মতিন, জেলা কৃষকদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমজাদ হোসেন বিদ্যুৎ, শ্রমিক দল নেতা মিজানুর রহমান রঞ্জু।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

আলমডাঙ্গায় প্রাণীসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খামারীদের মাঝে মালামাল বিতরণ…

এলাকার খবর

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন ১৪ নভেম্বর সভাপতি ও সাধারণ…

এলাকার খবর

৪৮ বছরের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বিলুপ্তির প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় নার্সদের…

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সহযোগিতায়: পথশিশু আব্দুল খালেককে খুঁজে পেলেন মা 

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More