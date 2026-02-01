রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে দুর্নীতি চিরতরে নির্মূল করা হবে: অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন

স্টাফ রিপোর্টার:জীবননগর ও দামুড়হুদায় জামায়াত প্রার্থীর গণসংযোগ ও মতবিনিময়ে আগামীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে দেশ থেকে দুর্নীতি চিরতরে নির্মূল করা হবে এবং ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা নিশ্চিত করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা আমীর অ্যাডভোকেট মো. রুহুল আমিন।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নে ব্যাপক গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন। এদিন তিনি হাসাদাহ ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরন্দপুর গ্রাম, ২ নম্বর ওয়ার্ডের মাধবপুর গ্রাম, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাটাপোল গ্রাম, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বকুন্ডিয়া গ্রাম ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাসাদাহ বাজারে গণসংযোগ করেন এবং দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।
গণসংযোগ শেষে হাসাদাহ বাজারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শাখা অফিসে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন বলেন, জামায়াতে ইসলামী ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দুর্নীতিমুক্ত ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় দলের প্রতিটি কর্মী অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য সরকারি পর্যায়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা চালু করা হবে, যা জামায়াতের দ্বিতীয় নির্বাচনি ইশতেহারের অংশ।
তিনি বলেন, সরকারি ও আধা সরকারি দপ্তর, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। সকল মানুষের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করাই জামায়াতের লক্ষ্য।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, জেলা ওলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা ইসরাইল হুসাইন, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাগর আহমেদ, জীবননগর উপজেলা সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের সভাপতি কামাল উদ্দিন, উপজেলা কর্মপরিষদের সদস্য আব্দুস সালাম, হাসাদাহ ইউনিয়ন আমীর আকতারুজ্জামান, নায়েবে আমীর আবুল কাশেম, সেক্রেটারি লাল্টু মিয়া, সহ-সেক্রেটারি আজিবর রহমান, নির্বাচন পরিচালক শফিকুল ইসলাম শিমুল, বায়তুলমাল সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, তারবিয়াত সেক্রেটারি ওলিয়ার রহমান, ৫ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি সোহাগ মোল্লাসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
এছাড়াও একই দিন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন ইটভাটা শ্রমিকদের সঙ্গে গণসংযোগ করেন এবং তরুণদের নিয়ে ভাবনা শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। শনিবার সকাল ৯টায় দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরের সৌদি রিসোর্টের মিলনায়তনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান মাওলানা আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং ইমদাদুল হক মহসিনের সঞ্চালনায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল আমিন বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের যে জায়গাগুলোতে এখনো ভালো রাস্তা নেই, স্বাস্থ্যসেবা নেই, শিক্ষার মান উন্নত হয়নি, চাঁদাবাজি ও মাদক নির্মূল হয়নি, সেসব সমস্যার সমাধান করে এই আসনের চেহারা বদলে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। জনগণের সহযোগিতায় তিনি এই আসনকে একটি ইতিবাচক সূচকে পরিণত করতে চান।
সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আহসান হাবিব ইমরোজ।
এর আগে সংসদ সদস্য প্রার্থী রুহুল আমিন জীবননগর পৌরসভা এলাকায় দুটি ইটভাটা, মাছের বাজার এবং বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে গণসংযোগ করে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।
