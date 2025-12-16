লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালকদের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গায় যৌথ অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার:লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালকদের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গায় পৃথক দুটি স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশ। সোমবার সকালে সরোজগঞ্জ এলাকায় সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযানে ২টি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
এছাড়া চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের পৃথক অভিযানে রাতে শহরের কোর্টমোর দোয়েল চত্বরে আরও ৪টি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি (তদন্ত) মোহাম্মদ শহীদুর রহমান। তিনি বলেন, লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সড়কে শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এসআই গোলাম হোসেন, টিআই শহীদুর রহমান, সার্জেন্ট তানভীর আহমেদ জনি এবং মো. হাসানুল বান্না।
সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এমন তৎপরতাকে স্বাগত জানিয়েছেন সচেতন মহল।
