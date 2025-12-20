শরিফ ওসমান হাদির মাগফিরাত কামনায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ছাত্রশিবিরের দোয়া মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার:আধিপত্যবাদবিরোধী বিপ্লবী জুলাই যোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদির মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শাখা।
শুক্রবার আসর নামাজের পর চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ মসজিদে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ।
দোয়া মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলাম, জেলা সাহিত্য সম্পাদক আবু রায়হান। এছাড়াও কলেজের শিক্ষার্থী ও কর্মীবৃন্দ দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি পারভেজ আলম।
দোয়া মাহফিলে শহীদ শরিফ ওসমান হাদির রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং দেশ, জাতি ও ইসলামী আন্দোলনের কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.