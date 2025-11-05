শরীফুজ্জামান শরীফকে জেলা মহিলা দলের ফুলেল শুভেচ্ছা

স্টাফ রিপোর্টার:আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো: শরীফুজ্জামান শরীফকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে জেলা মহিলা দল। গতকাল মঙ্গলবার এই কর্মসূচির মাধ্যমে জেলা মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ শরীফুজ্জামান শরীফের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেন এবং নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।
এ সময় জেলা মহিলা দলের সভাপতি রউফ উর নাহার রিনা, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাবেক কাউন্সিলর শেফালী বেগম, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক জাহানারা পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরীন পারভীনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মো: শরীফুজ্জামান শরীফের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন। শুভেচ্ছা বিনিময়কালে মহিলা দলের নেত্রীরা বলেন, তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী নারী নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার যে উদ্যোগ শরীফুজ্জামান শরীফ নিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তাঁর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত হবে। শরীফুজ্জামান শরীফও তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে নারী কর্মীদের প্রতি তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।
