শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস পালনে মুজিবনগরে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর প্রতিনিধিঃ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর প্রস্তুতি সভা করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন মুজিবনগর। আজ বুধবার সকাল সড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা হল রুমে অনুষ্ঠিত সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা‘র সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দীন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর প্রেস কাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুকসহ বিভিন্ন অফিসের সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, এনজিও প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যাক্তি প্রতিনিধি নেতৃবৃন্দ এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষে প্রস্তুতি সভায় থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয়।
