শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনে চুয়াডাঙ্গায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্টাফ রিপোর্টার:আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও আনন্দমুখর পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। ১৮ সেপ্টেম্বর, সকাল ১১টায় পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা। সভায় জেলা ও উপজেলার পূজা উদযাপন কমিটি এবং সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার তার বক্তব্যে বলেন যে, চুয়াডাঙ্গায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে জেলা পুলিশ সর্বদা সতর্ক রয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন যে, সুষ্ঠুভাবে পূজা উদযাপনের জন্য পুলিশ সদস্যরা পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা পুরোপুরি প্রস্তুত।
সভায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং পূজা উদযাপন কমিটিকে বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রতিটি পূজা মণ্ডপে নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরা সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকবেন। এছাড়াও, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল (CCIC) টিম সাইবার পেট্রোলিং করবে এবং সাদা পোশাকে গোয়েন্দা (ডিবি) ও ডিএসবি সদস্যরা মাঠে কাজ করবেন। প্রতিটি মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখার ওপরও জোর দেওয়া হয়।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) জামাল আল নাসের, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ডিআইও-১, ডিএসবি, ওসি ডিবি, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

