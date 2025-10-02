শারদীয় দুর্গোৎসবে মেহেরপুরে পূজা মণ্ডপে প্রশাসনের উপহার বিতরণ

মেহেরপুর অফিস:শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের বামনপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির থেকে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পূজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়দেব কুমার সাহা, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ।

উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে ইউএনও খাইরুল ইসলাম বলেন, “শারদীয় দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।”

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়িনী পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক মন্দিরের পূজা মণ্ডপে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও— সদর উপজেলার গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপ, শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির দাসপাড়া (গোভীপুর), আমঝুপি শ্রী শ্রী রাধা মাধব মন্দির, চাঁদবিল রাধের শ্যাম মন্দির, বারাদি শ্রী শ্রী রাম মন্দির, পিরোজপুর বারেয়ারী দুর্গা মন্দির, পিরোজপুর দাসপাড়া শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির এবং গহরপুর শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

উপজেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্থানীয় পূজারি ও পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

