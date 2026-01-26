সকলের সহযোগিতায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়—-কুষ্টিয়ায় আমীরে জামায়াত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, সকলের সহযোগিতায় আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। যাতে আপনারা গর্বের সাথে বলতে পারেন আমি বাংলাদেশী। আমরা দেশে বেকার রাখতে চায় না। প্রত্যেকের কর্মের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করতে চায়। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে মেধা সম্পন্ন জাতি গড়তে চায়। আমাদের শিক্ষা হবে কর্মমুখী ও মানবিক। সেই আলোকেই আমরা দেশ গড়তে। কুষ্টিয়ায় ১১ দলের নির্বাচনী জনসভায় হাজার হাজার জনতার জনসমুদ্রে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। দেশের বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনী কাজে বের হওয়া নারীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ইস্যুতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে অনেক মায়েরা ঘরে ঘরে যান। একটা শ্রেণি তাদের অপমান করেন। কখনো গায়েও হাত দেন। যারা এগুলো করেন, তারাওতো কোনো মায়ের পেটেই জন্মেছেন। তাহলে কেনো এমন করেন, প্রশ্ন রাখেন জামায়াত আমীর। সোমবার সকালে কুষ্টিয়া আবরার ফাহাদ স্টেডিয়ামে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের কুষ্টিয়া জেলার ভারপ্রাপ্ত আমীর কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের প্রার্থী আব্দুল গফুরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন,
গনতান্ত্রিক পার্টির মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, জামায়াতের কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের প্রার্থী মুফতি আমীর হামজা, জামায়াতের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কুষ্টিয়া জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক সুজাউদ্দিন জোয়ার্দার, জামায়াতের কুষ্টিয়া-১ আসনের প্রার্থী অধ্যক্ষ বেলাল হোসাইন, কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) আসনের প্রার্থী আফজাল হুসাইন,
ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী সিবগাতুল্লাহ, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যাপক সিরাজুল হক, ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুল ইসলাম, জামায়াতের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হুসাইন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতিফ খান, জাতীয় নাগরিক পার্টির ইমাম নোমানী রাজু, এবি পার্টির কুষ্টিয়া জেলা যুগ্ম আহবায়ক বেলাল মাহমুদ, শিবিরের ইবি সভাপতি ইউসুফ আলী, জেলা
বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব মুস্তাফিজুর রহমান, শিবিরের কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, শিবিরের কুষ্টিয়া শহর সভাপত আবু ইউসুফ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শহর জামায়াতের আমীর এনামুল হক।

