সৌদিতে গৃহকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু, মরদেহ দেশে ফেরাতে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা পরিবারের

জীবননগর ব্যুরোঃ সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত রংমালা (২৭) এর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ দিন আগে তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে অসহায় বাবা-মা মেয়ের মরদেহ দেশে ফেরানোর অপেক্ষায় দিন গুনছেন। নিহত রংমালা চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার লক্ষীপুর মিলপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রফি গাজীর মেয়ে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বিয়ের পরপরই রংমালার স্বামী জিয়ারুল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৯ বছর আগে মারা যান। স্বামীহারা রংমালা পরিবারে অভাব ঘোচাতে আট বছর আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমান এবং সেখানে একটি বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করতেন।
পরিবারের দাবি, সম্প্রতি যেই বাসায় রংমালা কাজ করতেন সেই বাসার মালিক দম্পতি কুয়েত সফরে যান। এ সময় রংমালার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ না হওয়ায় গৃহকর্তার স্বজনরা তার খোঁজ নিতে ওই বাসায় যান। সেখানে গিয়ে ঘরের দরজা ভেতর থেকে আটকানো দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ দরজা ভেঙে ভেতর থেকে রংমালার মরদেহ উদ্ধার করে।
হঠাৎ মেয়ের মৃত্যুর খবরে বাকরুদ্ধ বাবা-মা। তারা শেষবারের মতো মেয়ের মুখ দেখার অপেক্ষায় আছেন। রংমালার মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন পরিবারটি।
