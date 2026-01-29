হরিণাকুণ্ডু প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পৌরসভার চটকাবাড়িয়া এলাকায় র্যাবের-৬ অভিযানে ১জন দুষ্কৃতকারীকে আটক করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ টাকা,কুড়াল,দা,বটি,ছুরিসহ ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ র্যাবের -৬ নেতৃত্বে ও স্থানীয় পুলিশের একটি যৌথ দল পৌরসভা এলাকায় অভিযান চালালে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, মাদক বেচাকেনা সহ এলাকায় বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা কালীন সময় ১ জন দুষ্কৃতকারী মোছাঃ তাসলিমা খাতুন (৩৫) আটক করা হয়েছে। অপরদিকে মুল হোতা সন্ত্রাসী হোসেন পালিয়ে যায়।
আটককৃত ব্যক্তি সহ উদ্ধারকৃত মালামাল হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
র্যাব সূত্রে জানা যায়,বেশ কিছুদিন গত হয়েছে হরিণাকুণ্ডু থানা বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটেছে। তারই প্ররিপেক্ষিতে র্যাব কর্তৃক এই অভিযান। ইতি মধ্যে এই অভিযানের ফলে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে।
