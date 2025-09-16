২৪ জুলাই অভ্যুত্থান: রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করল ইসলামী ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা: সাম্প্রতিক জুলাই অভ্যুত্থানের উপর বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত এক রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ৫ জুলাই এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়, যেখানে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতার জন্য গত ৫ আগস্ট পর্যন্ত লেখা জমা নেওয়া হয় এবং এতে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সকল লেখা যাচাই-বাছাই শেষে আজ, ১৫ সেপ্টেম্বর, দুপুর ২টায় জেলা শিবিরের ফেসবুক পেজে শীর্ষ ১০ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়।
ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, প্রথম স্থান অর্জন করেছেন এস.এম. মুজতাকিম, দ্বিতীয় হয়েছেন জান্নাতুল মাওয়া এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন মো: রাইয়ান রহমান।
ছাত্রশিবির, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি সাগর আহমেদ সকল বিজয়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। একই সাথে, তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে তাদের আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মহেশপুরে রাইটস যশোরের উদ্যোগে পিয়ার লিডার ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় বেসরকারি সাহায্য সংস্থা বিজ’এর দুটি শাখার উদ্বোধন

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গার নবাগত কৃষি কর্মকর্তাকে বিএডিসি ডিলার সমিতির ফুলেল শুভেচ্ছা

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ক্লিনিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ডেঙ্গু কীট, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা।

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More