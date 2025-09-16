২৪ জুলাই অভ্যুত্থান: রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করল ইসলামী ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা: সাম্প্রতিক জুলাই অভ্যুত্থানের উপর বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত এক রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ৫ জুলাই এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়, যেখানে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।
প্রতিযোগিতার জন্য গত ৫ আগস্ট পর্যন্ত লেখা জমা নেওয়া হয় এবং এতে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সকল লেখা যাচাই-বাছাই শেষে আজ, ১৫ সেপ্টেম্বর, দুপুর ২টায় জেলা শিবিরের ফেসবুক পেজে শীর্ষ ১০ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়।
ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, প্রথম স্থান অর্জন করেছেন এস.এম. মুজতাকিম, দ্বিতীয় হয়েছেন জান্নাতুল মাওয়া এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন মো: রাইয়ান রহমান।
ছাত্রশিবির, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি সাগর আহমেদ সকল বিজয়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। একই সাথে, তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে তাদের আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.