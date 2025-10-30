৪৮ বছরের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বিলুপ্তির প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় নার্সদের মানববন্ধন।

স্টাফ রিপোর্টার:দীর্ঘ ৪৮ বছরের পুরনো নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বিলুপ্ত করার অপচেষ্টার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন (বিএনএ) চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর, দুপুর আড়াইটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।
বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন (বিএনএ) চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি রেহেনা পারভিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই অধিদপ্তর বিলুপ্ত হলে নার্সিং শিক্ষা ও সেবার মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা অবিলম্বে বিলুপ্তির অপচেষ্টা বন্ধের দাবি জানান।
অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন বিএনএ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাজমিন আক্তার।
বক্তারা স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে অন্য কোনো অধিদপ্তরে একীভূত করার অপচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানান। এছাড়াও, তাঁরা যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতি ও উন্নত বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।
মানববন্ধন শেষে বিএনএ নেতৃবৃন্দ সতর্ক করে বলেন, তাদের দাবিগুলো দ্রুত বিবেচনা করা না হলে পরবর্তীতে বৃহত্তর ও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসনের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলায়ও একযোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পারুল মন্ডল, নাজমুল হক, রাজিয়া খাতুন, রেবা খাতুন প্রমুখ
চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন স্থান থেকে নার্সবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন
