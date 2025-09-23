৫১ বছরের সেবার স্বীকৃতি: নাগরিকত্বের পথে ব্রিটিশ নারী জিলিয়ান রোজ

মেহেরপুর অফিস:৫১ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের সেবায় নিয়োজিত ব্রিটিশ নাগরিক জিলিয়ান এম রোজ এখন নাগরিকত্ব পাওয়ার দ্বারপ্রান্তে। বয়স ৮৬ হলেও মানুষের জন্য কাজ করার অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাকে এখনো তাড়িত করে। দীর্ঘদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরও এবার জাতীয় নাগরিক পার্টির সহায়তায় তার বাংলাদেশি হওয়ার স্বপ্ন পূরণের পথে।
১৯৩৯ সালে ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া জিলিয়ান ১৯৬৪ সালে মিশনারি হিসেবে বরিশালে আসেন। কিছুদিন পর দেশে ফিরে গেলেও ১৯৭৪ সালে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সমাজসেবা ও চিকিৎসা খাতে যুক্ত হন। ১৯৯৬ সাল থেকে তিনি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর হাসপাতালে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের কাছে তিনি শুধু চিকিৎসক নন, তারা তাকে ভালোবেসে ডাকেন ‘মাদার তেরেসা’ নামে।
জিলিয়ান রোজ বলেন, “বাংলাদেশ আমার হৃদয়ের খুব কাছের। এখানকার মানুষ আমাকে ভালোবেসেছে, আমিও তাদের ভালোবেসেছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই থেকে মানুষের সেবা করতে চাই।”
জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাদের হস্তক্ষেপে তার নাগরিকত্ব প্রক্রিয়া এখন সরকারের উপদেষ্টাদের কাছে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা সোহেল রানা বলেন, “জিলিয়ান রোজের মতো একজন মানবিক মানুষের নাগরিকত্বের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। আশা করি দ্রুতই সুখবর আসবে।”
এলাকার সূত্রে জানা যায় , তার উপস্থিতি আশীর্বাদস্বরূপ। তিনি না থাকলে অসংখ্য দরিদ্র মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হতেন।
বাংলাদেশে কাটানো দীর্ঘ সময়, মানুষের ভালোবাসা আর নিরলস সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ নাগরিকত্ব পেলে তিনি আর অতিথি নন, হয়ে উঠবেন এই দেশেরই একজন ‘আপন মানুষ’।
