৫ দফা দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার:জুলাই জাতীয় সনদের আইনি স্বীকৃতি প্রদান, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন, প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কার ও গণহত্যার দৃশ্যমান বিচারের দাবিসহ ৫ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা।
কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় চুয়াডাঙ্গা শহরতলির দৌলতদিয়াড় ক্যাডেট মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চুয়াডাঙ্গা চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে সমাবেশে পরিণত হয়।
বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব ও দোয়া পরিচালনা করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহসভাপতি মাওলানা জহরুল ইসলাম আজিজি।
প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি মাওলানা হাসানুজ্জামান সজিব। তিনি বলেন, “পীর সাহেব চরমোনাই যে ৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করছে। কেউ কেউ বলছেন জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোটের আয়োজন করতে—আমরা তা চাই না। নির্বাচনের আগেই গণভোট দিতে হবে।”
তিনি আরও বলেন, “দেশে অতীতে বহু সাজানো নির্বাচন হয়েছে। এবার জনগণ সেই প্রহসন দেখতে চায় না। আমরা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাই, যাতে সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।”
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তুষার ইমরানসহ পৌর, থানা ও ইউনিয়ন শাখার নেতৃবৃন্দ।
