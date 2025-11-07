৭ই নভেম্বর-জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে জীবননগরে ছাত্রদলের পোস্টার লাগানো কর্মসূচি সম্পন্ন।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর অফিস: ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস (৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫) উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় এক তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল, ৬ই নভেম্বর, ২০২৫, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জীবননগর উপজেলা, পৌর ও ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে পোস্টার লাগানো কর্মসূচি পালিত হয়। এই দিনে জাতির রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্ব ও নতুন রাজনৈতিক ধারার সূচনা ঘটেছিল— এই বার্তা পোস্টারের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহজাহান কবির, যিনি জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বর্তমানে জীবননগর পৌর বিএনপির সংগ্রামী সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন স্মরণীয়: ১৯৭৫ সালের এই দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত, যা সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের মুক্তির পথ সুগম করে এবং দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে। বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠনসমূহ প্রতি বছর দিবসটিকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে।

জীবননগর ছাত্রদলের এই উদ্যোগটি তৃণমূল পর্যায়ে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে সহায়ক হবে বলে দলীয় সূত্রে আশা করা হচ্ছে।

