ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে বাইসাইকেল ব্যবসায়ীর মৃত্যু

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: বুধবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে আলমডাঙ্গার পৌর পশুহাটের টাইগার মোড়ে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ব্রেক ফেল করা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আব্দুর রাজ্জাক (৪৫) নামের এক বাইসাইকেল ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত আব্দুর রাজ্জাক আলমডাঙ্গা উপজেলার হাউসপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর পৌনে ১টার দিকে আব্দুর রাজ্জাক তার বাইসাইকেলে করে টাইগার মোড় দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রাক ব্রেক ফেল করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মাসুদুর রহমান সরকার জানান সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ট্রাক জব্দ করা হয়েছে চালক পালাতক রয়েছেন

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

আলমডাঙ্গায় কৃষি কর্মকর্তার বদলির প্রতিবাদে কৃষকদের মানববন্ধন।

এলাকার খবর

জমি নিয়ে বিরোধে চুয়াডাঙ্গার আলোকদিয়ায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা: বিচারের দাবিতে…

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে দিনমজুরের মর্মান্তিক মৃত্যু।

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় ভুল অস্ত্রোপচার: অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পরিবর্তে রোগীর পায়ুপথের নালি কেটে…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More