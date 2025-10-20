দামুড়হুদায় ৪শ পিচ ই’য়া’বা ট্যা’ব’লে’ট’স’হ ৩ যুবক আ”ট”ক।

স্টাফ রিপোর্টার:দামুড়হুদার দশমি গুলশান পাড়া এলাকা থেকে ৪শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ৩ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকালের দিকে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ অভিযান পরিচালনা করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার দশমি গুলশান পাড়ার আনসার আলী মোল্লার ছেলে রাসেল মোল্লা পিন্টু (২৬), আসিকুর রহমান মিন্টুর ছেলে সবুজ (২৪) ও দামুড়হুদার দশমি পাড়ার তোফাজ্জল হোসেন মিন্টুর ছেলে জাহিদ হাসান (৩০)।
জানা গেছে৷ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের বিভাগীয় পরিদর্শক শাহ জালাল খান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।
গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়। এ সময় দামুড়হুদার দশমি গুলশান পাড়ার মোঃ রাসেল মোল্লা পিন্টুর মিষ্টি বানানোর গোডাউনের পাশ থেকে মোঃ রাসেল মোল্লা পিন্টু, সবুজ ও জাহিদ হাসানের দেহ তল্লাশি করে নীল রংয়ের পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে অবৈধ মাদকদ্রব্য অ্যামফিটামিনযুক্ত ট্যাবলেট যার বানিজ্যিক নাম ইয়াবা উদ্ধার করা হয় । পরে আসামী মোঃ রাসেল মোল্লা পিন্টুর বাড়ি তল্লাশী করে ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। সবমিলিয়ে ৪০০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় পরিদর্শক শাহ জালাল খান বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানায় মামলা দায়ের করেছেন।
