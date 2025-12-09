চুয়াডাঙ্গায় দোস্ত এইডে উদ্যোগে ৩০ পরিবারে টিউবওয়েল বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলায় সুবিধাবঞ্চিত ৩০ টি পরিবারের মাঝে টিউবওয়েল বিতরণ করেছে দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় অসহায় পরিবারের মাঝে টিউবওয়েলগুলো বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক সিদ্দিক সোহেলী রশীদ বলেন, নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ সমাজের নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখে। আশা করি দোস্ত এইড এ ধরনের জেলায় অব্যাহত রাখবে।
টিউবওয়েল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা কর্মকর্তা (রেজিস্ট্রার) মো. সাইদুল হাসান এবং ঝিনাইদহের তৈলটুপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আসিফ আল ফারুকী।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোমিনপুর ইউনিয়নের সমাজসেবক মো. আবুল হান্নান বিশ্বাস। এছাড়া
সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি চুয়াডাঙ্গা শাখার ব্রাঞ্চ ইনচার্জ হোসাইন আহমেদ।
এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মো. রমজান আলী, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ মো. আতিকুল ইসলাম, মো. অনিম আহমেদ, মো. শাকিব হাসান সেতুসহ অন্যরা।
সমাপনী বক্তব্যে সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, গ্রামীণ মানুষের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে তারা ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ আরও নেওয়া হবে।
