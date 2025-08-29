আইপিএলকে বিদায় জানানো অশ্বিন কি বিপিএলে খেলতে আসবেন?

আইপিএল ও ভারতীয় ক্রিকেটে আর খেলবেন না রবিচন্দ্রন অশ্বিন। হুট করেই দেশের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ভারতের অফ স্পিনিং গ্রেট জানালেন, এখন তিনি খেলতে চান বিশ্বের বিভিন্ন লিগে। সেক্ষেত্রে এবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) এ খেলার সুযোগটাও এসে গেছে অশ্বিনের সামনে।
ভারতীয় বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটে সক্রিয় ক্রিকেটাররা দেশের বাইরের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলার অনুমতি পান না। গত ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরের মধ্যে আচমকা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন অশ্বিন। তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের পথচলাও তাতে থেমে যায়।
তখন ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। গত আইপিএলে তাকে নয় কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে দলে নেয় চেন্নাই সুপার কিংস। চেন্নাইয়ের চরম হতাশার আসরে ভালো করতে পারেননি অশ্বিন নিজেও।
কিছুদিন আগে তিনি চেন্নাই সুপার কিংস ম্যানেজমেন্টের কাছে আগামী মৌসুমে তার সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে স্বচ্ছ বার্তা চেয়েছিলেন। এরপর এলো এই অবসরের ঘোষণা।
১৮৭ উইকেট নিয়ে আইপিএলের পঞ্চম সফলতম বোলার অশ্বিন। পাশাপাশি রান করেছেন ৮৩৩। চেন্নাইয়ের হয়ে দুবার জিতেছেন শিরোপা। সেই পথচলার ইতি টানলেন তিনি বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে।
৩৯ ছুঁইছুঁই অশ্বিন এটিকে বিদায় না বলে দেখছেন নতুন সম্ভাবনার শুরু হিসাবে, ‘বিশেষ দিন এবং বিশেষ কিছুর শুরু। বলা হয়ে থাকে, প্রতিটি শেষ মানেই নতুনের শুরু। আইপিএল ক্রিকেটার হিসাবে আমার সময় শেষ আজকেই। তবে এই খেলাটির এবং নানা লিগের অভিযাত্রী হিসাবে আমার সময় শুরু আজ থেকেই। দারুণ সব স্মৃতি ও এত বছরের সম্পর্কের জন্য সব ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ।’
আইপিএলকে বিদায় জানিয়ে অশ্বিন এবার বিশ্বের আর সব লিগে খেলার সুযোগ তৈরি করে নিলেন। তবে তাকে বিপিএলে আনার সুযোগটা কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লুফে নেবে কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে।
