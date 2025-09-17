আফগানদের বিপক্ষে বাংলাদেশের উড়ন্ত সূচনা

হারলে বিদায়, জিতলে সুপার ফোরে খেলার সুযোগ থাকবে। এমন কঠিন সমীকরণের ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখ বাংলাদেশ।
এশিয়া কাপের ১৭তম আসরের নবম ম্যাচে টস জিতে ব্যাট করছে বাংলাদেশ।
মঙ্গলবার আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উড়ন্ত সূচনা করেন দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান। ৬.৪ ওভারে ৬৩ রানের জুটি গড়ে ফেরেন সাইফ।
সপ্তম ওভারে বোলিংয়ে এসেই উইকেট তুলে নেন রশিদ খান। এই লেগ স্পিনারের বলে বাউন্ডারি হাঁকাতে গিয়ে বোল্ড হয়ে ফেরেন সাইফ। তার আগে ২৮ বলে দুটি চার আর এক ছক্কার সাহায্যে করেন ৩০ রান।
এই ম্যাচেই মাইলফলক স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। বাংলাদেশ আজ টি-টোয়েন্টিতে ২০০তম ম্যাচ খেলছে।
বাংলাদেশ: তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকে), তৌহিদ হৃদয়, নুরুল হাসান, জাকের আলী, শামীম হোসেন, নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ।
আফগানিস্তান: রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), সেদিকুল্লাহ আটাল, ইব্রাহিম জাদরান, গুলবাদিন নায়েব, করিম জানাত, আজমতুল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান (অধিনায়ক), নূর আহমেদ, এএম গাজানফার ও ফজল হক ফারুকী।
