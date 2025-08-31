আফগানদের ব্যাটিং দুর্দশায় জয়ে শুরু পাকিস্তানের

মিডল অর্ডারে মাত্র ৪ রানে আফগানিস্তানের ৫ উইকেট পতনে জয় দিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করল পাকিস্তান। গতরাতে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে জয় পেয়েছে পাকিস্তান।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাওয়ার প্লেতে ১ উইকেটে ৫৪ রান তুলে পাকিস্তান। এরপর দ্রুত ৩ উইকেট হারিয়ে সাবধানী হয় তারা। দুই ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান ২১, সাইম আইয়ুব ১৪, ফখর জামান ২০ ও হাসান নাওয়াজ ৯ রানে ফিরেন।

৮৩ রানে চতুর্থ উইকেট পতনের পর পাকিস্তানের বড় সংগ্রহের পথ তৈরি করেন অধিনায়ক সালমান আঘা ও মোহাম্মদ নাওয়াজ। পঞ্চম উইকেটে সালমান ও নাওয়াজের ২৭ বলে ৫৩ রানের ঝড়ো জুটিতে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮২ রানের সংগ্রহ পায় পাকিস্তান। ৩টি করে চার-ছক্কায় ৩৬ বলে অপরাজিত ৫৩ রান করেন সালমান। ১১ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ২১ রান করেন নাওয়াজ। শেষ দিকে মোহাম্মদ হারিস ১৫ ও ফাহিম আশরাফ ১৪ রান করেন।

জবাবে ১১ ওভারে ২ উইকেটে ৯৩ রান তুলে ভালভাবেই লড়াইয়ে ছিল আফগানিস্তান। কিন্তু ১২তম ওভার থেকে পথ হারায় আফগানরা। পাকিস্তান পেসার হারিস রউফের এক ওভারে ২ উইকেট হারায় তারা। এরপর ১৩ থেকে ১৫তম ওভারে আরও ৩ ব্যাটারকে হারিয়ে ৭ উইকেটে ৯৭ রান তুলে আফগানিস্তান। ১৭ বলে মাত্র ৪ রানে ৫ উইকেট পতনে বড় ব্যবধানে হারের মুখে ছিটকে পড়ে আফগানরা।

শেষদিকে অধিনায়ক রশিদ খানের ১টি চার ও ৫টি ছক্কায় ১৬ বলে ৩৯ রানের সুবাদে হারের ব্যবধান কমাতে পারে আফগানিস্তান। ইনিংসের ১ বল বাকী থাকতে ১৪৩ রানে অলআউট হয় আফগানরা।

রশিদের পর দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ। ৩১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের জয়ে অবদান রাখেন রউফ। ম্যাচ সেরা হন সালমান।

ত্রিদেশীয় সিরিজে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ (শনিবার) রাতে স্বাগতিক আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।

