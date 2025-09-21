আবারও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাইক্রফট, সংবাদ সম্মেলন বয়কট পাকিস্তানের

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বেশি বিতর্ক হচ্ছে। সেই বিতরর্কে জল ঢেলে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

চলতি আসরে দুই দলের প্রথম দেখায় ভারতীয় ক্রিকেটারদের হাত না মেলানো নিয়ে বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের দিকেও অভিযোগ ছিল পাকিস্তানের। তাকেই আবারও দুই দলের লড়াইয়ে সুপার ফোরের ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব দিয়েছে আইসিসি। যে কারণে আবারও প্রি-ম্যাচ প্রেস কনফারেন্স বাতিল করেছে পাকিস্তান।

আগামীকাল (২১ সেপ্টেম্বর) এশিয়া কাপে সুপার ফোরের ম্যাচে আবার মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-ভারত। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘এনডিটিভি’ জানিয়েছে, পাইক্রফটের ম্যাচ রেফারি হওয়া ও নো-হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন এড়াতেই সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান দল। ফলে দুই দলের আসন্ন লড়াইয়ে উত্তেজনা যে আরও বাড়ছে, তা নিশ্চিত।

শনিবার এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচ অফিশিয়ালদের তালিকা প্রকাশ করে আইসিসি। যেখানে দেখা যায়, ভারত-পাকিস্তানের সবশেষ ম্যাচে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা পাইক্রফটকেই দুই দলের আসন্ন লড়াইয়ের ম্যাচ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে আইসিসি। ফলে আগামীকাল দুবাইয়ে এশিয়া কাপে সুপার ফোর পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন।

এর আগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ পর্বের ম্যাচে রেফারি ছিলেন পাইক্রফট। সেদিন জিম্বাবুয়ের এই ম্যাচ রেফারি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগাকে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত না মেলাতে বলেন। যার মাধ্যমে ক্রিকেটের নিয়ম ও চেতনার লঙ্ঘন ঘটিয়েছেন- এমন অভিযোগে তাকে এশিয়া কাপ থেকে তাৎক্ষণিক অপসারণের দাবি জানিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

সাধারণত যে কোনো টুর্নামেন্টে প্রথমে গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোর জন্য অফিশিয়ালদের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। পরের পর্বের ম্যাচ রেফারি দেওয়া হয় টুর্নামেন্টে টিকে থাকা দল, ম্যাচের প্রতিপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অফিশিয়ালের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে। এর আগে গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান ছাড়াও পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচের দায়িত্বে ছিলেন পাইক্রফট।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচ থেকে পাইক্রফটকে সরাতে আইসিসির সঙ্গে একাধিক মেইল চালাচালি করে পিসিবি। আইসিসি তাতে সাড়া না দিলেও পাকিস্তানের অনড় অবস্থানের জেরে পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচ এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়েছিল। তার আগে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক, ম্যানেজার ও কোচের সঙ্গে কথা বলেন পাইক্রফট।

পিসিবি সেই বৈঠকের ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করে, পাইক্রফট ক্ষমা চেয়েছেন। যদিও পিসিবিকে পাঠানো আইসিসি মেইলের সূত্রে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর দাবি, পাইক্রফট ক্ষমা চাননি। হাত না মেলানোকে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন পাইক্রফট। তবে আবারও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাইক্রফটকে রেফারি রেখে বিতর্কের সুযোগ যেন বাড়িয়ে দিল আইসিসি।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

নারী দলের নির্বাচক হলেন সালমা খাতুন

খেলার পাতা

বাংলাদেশ সিরিজে আফগানিস্তানের দল ঘোষণা

খেলার পাতা

সুপার ফোরের আগেই ভারতকে ফাইনালের জন্য পরামর্শ দিলেন তিনি

খেলার পাতা

বাঁচা-মরার ম্যাচে শ্রীলংকাকে ফিল্ডিংয়ে পাঠিয়েছে আফগানিস্তান

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More