আমিরাত ম্যাচের আগে পাকিস্তানের সংবাদ সম্মেলন বাতিল

গত রোববার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের সবেচেয় হাইভোল্টেজ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হয় পাকিস্তান। ম্যাচে ৭ উইকেটে জয় পায় হারায় ভারত। তবে মাঠের ক্রিকেট ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে এখন হ্যান্ডশেক কাণ্ড।
টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগার সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ম্যাচের পরও পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারতীয়রা।
সেই ঘটনায় ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটেরও ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ তুলে তাকে এশিয়া কাপ থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানায় পিসিবি। অন্যথায় পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহারেরও হুশিয়ারি দেয়।
ক্রিকবাজ জানিয়েছে আইসিসি তাদের সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে। এরই মাঝে পাকিস্তান ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলন বাতিল করার কথা শোনা যাচ্ছে।
নিজেদের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ন্যাশন’ ও ‘সামা টিভি’। আগামীকাল (বুধবার) এশিয়া কাপের শেষ গ্রুপপর্বের ম্যাচে আরব আমিরাতের সঙ্গে লড়বে পাকিস্তান। তার আগে আজ (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় তাদের সংবাদ সম্মেলন করা কথা রয়েছে। তবে পাকিস্তান সম্মেলন করবে না বলে দলীয় সূত্রের বরাতে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম।
পাকিস্তান সময় অনুযায়ী সাড়ে ৭টায় (বাংলাদেশ সময় সাড়ে ৮টা) সংবাদ সম্মেলন করার কথা তাদের। দ্য ন্যাশন বলছে, কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই সেটি বাতিল করা হয়েছে। এরপর রাত ৯টায় অনুশীলন রয়েছে সালমান-শাহিনদের। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সেটিও বর্জন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন দলীয় সূত্র। সবমিলিয়ে পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচ হওয়া নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।
উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পিসিবি সভাপতি মহসিন নাকভি সরকারি সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছেন বলে খবর একাধিক সংবাদমাধ্যমের। সেখানে পাকিস্তানের এশিয়া কাপ চালিয়ে যাওয়া কিংবা আইসিসিকে প্রতিক্রিয়া দেখানো নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে।
শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করলে ‘এ’ গ্রুপ থেকে ভারতের পর এশিয়া কাপের সুপার ফোরে উঠে যাবে আরব আমিরাত।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.