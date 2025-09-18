আমিরাত ম্যাচের আগে পাকিস্তান শিবিরে যে ‘ভয়’

র‍্যাঙ্কিংয়ের ৮ নম্বর দলের সঙ্গে ১৫তম দলের লড়াই। এই লড়াইয়ে কোন দল ফেভারিট থাকবে, তা নিশ্চয়ই আর বলে দিতে হবে না! দল দুটো হলো যথাক্রমে– পাকিস্তান আর সংযুক্ত আরব আমিরাত। তবে প্রথম দলটা পাকিস্তান বলেই এই ম্যাচের আগে পরিষ্কার ফেভারিট তাদের বলে দেওয়া যাচ্ছে না! কেন, সেটা ব্যাখ্যা করা যাক; চলুন।

এশিয়া কাপ ২০২৫–এর ‘বি’ গ্রুপে আজ কার্যত নকআউট ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান ও স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে দুবাইয়ে। দুই দলই আগের ম্যাচে ওমানকে হারিয়েছে, তবে ভারতের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হেরেছে। তাই আজকের ম্যাচে জয়ী দলই জায়গা করে নেবে সুপার ফোরে।

পাকিস্তানের জন্য ম্যাচটা একটা ভয় নিয়েও হাজির হচ্ছে। কারণ ঠিক এক বছর আগে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তারা গ্রুপ পর্ব পার হতে পারেনি। সেবার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল বাবর আজমদের।

সেবারও গ্রুপ পর্বের ওই ম্যাচের আগে ভাবা হচ্ছিল, পাকিস্তান বুঝি অনায়াসেই যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু ম্যাচের ফলটা শেষমেশ ভিন্নই হয়েছিল।

এবারও যদি হারের মুখে পড়ে, তবে আবারও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হবে। যা পাকিস্তানের বড় ম্যাচ সামলানোর ক্ষমতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলবে।

ভারতের বিপক্ষে বড় হারের পর আজ পাকিস্তানের সঙ্গী হচ্ছে বিস্তর চাপ। আর বিষয়টা সামলানোই বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে তাদের সামনে।

তবে তাদের জন্য ইতিবাচক দিক হলো নেট রানরেট ও অতীত ইতিহাস। এর আগে তিনবার আমিরাতের মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান, আর তিনবারই জিতেছে। সর্বশেষ দুটি জয় এসেছে শারজাহতে।

অন্যদিকে স্বাগতিক আমিরাতের জন্য আজকের ম্যাচ এক ঐতিহাসিক সুযোগ। জয় পেলে প্রথমবারের মতো সুপার ফোরে জায়গা করে নেবে তারা। ঘরের মাঠে এমন সাফল্য দেশের ক্রিকেটের জন্য এক বড় মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে।

