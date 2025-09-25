ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ দলে বিশাল এক চমক

অ্যাশেজের আর খুব বেশি দিন বাকি নেই। বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হবে এবারের অ্যাশেজ। এই সিরিজকে সামনে রেখে ইংল্যান্ড তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। এবারের স্কোয়াডে একটা বড় চমকই রেখেছে ইসিবি।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের কাঁধের চোট তার খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছিল। তবে নির্বাচকরা জানিয়েছেন, তিনি ফেরার পথেই আছেন।

স্টোকস ভারতের বিপক্ষে শেষ টেস্টে খেলতে পারেননি চোটের কারণে। ৩১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া ওভাল টেস্টে তাকে ছাড়াই মাঠে নামে ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচে হেরেছিল তারা। তবে আসন্ন অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট থেকেই মাঠে নামার আশা রয়েছে স্টোকসের। ম্যাচটি শুরু হবে ২১ নভেম্বর, পার্থে।

এদিকে এই দলে চমক হিসেবে জায়গা পেয়েছেন উইল জ্যাকস। তাকে মূলত দেখা হতো হোয়াইট বল ক্রিকেটার হিসেবে। তার ঝুলিতে টেস্টের অভিজ্ঞতা মোটে ২টি। সেগুলোও প্রায় তিন বছর আগের!

ফার্স্ট ক্লাসেও আহামরি পারফর্ম্যান্স নেই তার। ৪৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি ৪২.২২ গড়ে। ইংল্যান্ডের হয়ে সব মিলিয়ে ১৫টি উইকেট রয়েছে তার ঝুলিতে।

উইল জ্যাকসকে দলে নেওয়া হয়েছে মূলত অফ স্পিনার হিসেবে শোয়েব বশিরের ব্যাকআপ হিসেবে। জ্যাক লিচ, লিয়াম ডসন ও রেহান আহমেদের চেয়ে তাকে এগিয়ে রাখা হয়েছে।

ইংল্যান্ডের দলে আরও ফিরেছেন পেসার মার্ক উড, যিনি হাঁটুর চোটে পুরো ইংলিশ মৌসুম খেলতে পারেননি। জফরা আর্চারকেও রাখা হয়েছে, যদিও ফরম্যাটে ফেরার পর তিনি এখনো মাত্র দুই টেস্ট খেলেছেন। ম্যাথিউ পটসও ডাক পেয়েছেন, যদিও তিনি শেষ টেস্ট খেলেছিলেন গত বছরের ডিসেম্বরে।

দলের নতুন ভাইস-ক্যাপ্টেন হয়েছেন হ্যারি ব্রুক। তিনি অলি পোপের জায়গায় এই দায়িত্ব পেয়েছেন।

২০২৩ সালের অ্যাশেজ সিরিজ ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ২-২ এ ড্র হয়েছিল। তবে ইংল্যান্ড শেষবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ জিতেছিল ২০১০-১১ মৌসুমে। এই সিরিজে পার্থ ছাড়াও ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনিতে ম্যাচ হবে।

অ্যাশেজের আগে নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে ইংল্যান্ড। সেখানে তিনটি টি-টোয়েন্টি ও তিনটি ওয়ানডে খেলবে তারা।

অ্যাশেজে ইংল্যান্ডের দল:
বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, শোয়েব বশির, জ্যাকব বেটেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, অলিভ পোপ, ম্যাথিউ পটস, জো রুট, জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), জশ টাং, মার্ক উড।

