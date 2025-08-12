ইয়ামাল, ফেরমিনের জাদুতে শতভাগ জয় নিয়ে প্রস্তুতি শেষ বার্সার

এশিয়ায় প্রাক মৌসুম প্রস্তুতিটা ভালোই কেটেছিল বার্সেলোনার। এবার সেটা স্পেনেও টেনে নিয়ে গেল দলটা। প্রাক মৌসুম প্রতিযোগিতা হোয়ান গ্যাম্পার ট্রফিতে কোমোকে রীতিমতো উড়িয়েই দিয়েছে কাতালানরা। ইতালিয়ান দলটির বিপক্ষে ৫-০ গোলের জয় তুলে নিয়েছে কোচ হানসি ফ্লিকের দল। তাতে প্রস্তুতি পর্বটা শতভাগ জয় নিয়েই শেষ করেছে বার্সেলোনা।
ম্যাচের শুরুটা ছিল দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ। প্রথম ১৫ মিনিটে দুই দলই গোলের সুযোগ পেলেও কেউ কাজে লাগাতে পারেনি। তবে ২০ মিনিটে ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। কোমোর ভুল পাস থেকে ফেরমিন লোপেজ দূরপাল্লার শটে বল জড়ান জালে। এতে বার্সেলোনা এগিয়ে যায় ১-০ গোলে।
৩৫ মিনিটে ফেরমিন দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন। ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের দ্রুত কাট-ব্যাক পাস পেয়ে তিনি বক্সের বাইরে থেকে দারুণ শটে উপরের কোনায় বল জড়িয়ে দেন। দুই মিনিট পর ফেরমিনের পাসে মার্কাস র্যাশফোর্ড ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে বল বাড়ান রাফিনিয়ার কাছে, তিনি সহজেই গোল করেন।
৪২ মিনিটে রাফিনিয়া প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে ইয়ামালের কাছে দেন। ইয়ামাল খালি পোস্টে বল ঠেলে দেন, স্কোর হয় ৪-০। বিরতির আগে র্যাশফোর্ডের কাছে ছিল ৫-০ করার সুযোগ, কিন্তু খালি পোস্টে মিস করেন।
দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র চার মিনিটের মাথায় ইয়ামাল ট্রেডমার্ক শটে নিচের কোনায় বল পাঠিয়ে করেন ৫-০। এরপর ফেরান তরেসের খালি পোস্টে মিস করার ঘটনা ঘটে। ৬০ মিনিটের পর বার্সেলোনা চাপ কিছুটা কমায়। কোমো কয়েকটি সুযোগ পেলেও হুমকি তৈরি করতে পারেনি।
শেষ দিকে কোচ ফ্লিক বেশ কয়েকজন তরুণ ও রিজার্ভ খেলোয়াড় নামান। ম্যাচ শেষে গ্যাম্পার ট্রফি জিতে নেয় বার্সেলোনা।
ফেরমিন ছিলেন ম্যাচের সেরা। তিনি দেখিয়েছেন, দানি ওলমোর মতো খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি শীর্ষ ভূমিকায় আসতে প্রস্তুত।
রবার্ট লেভানদোভস্কি না থাকায় র্যাশফোর্ড শুরু থেকে স্ট্রাইকারের ভূমিকায় ছিলেন। গোল মিস করলেও রাফিনিয়ার জন্য অ্যাসিস্ট তার সেরা মুহূর্ত ছিল। গোলকিপার হোয়ান গার্সিয়া শুরুতে কয়েকটি সেভ করেন, এরপর তেমন পরীক্ষা দিতে হয়নি।
বার্সেলোনা প্রাক-মৌসুম শেষ করল চার ম্যাচে চার জয়ে। এবার তারা শনিবার লা লিগার প্রথম ম্যাচে মায়োর্কার মাঠে নামবে। কোমোর মৌসুম শুরু হবে কোপা ইতালিয়ার ম্যাচ দিয়ে।
