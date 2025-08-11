এবার ওয়ানডেকেও বিদায় বলে দিচ্ছেন কোহলি-রোহিত!

স্টাফ রিপোর্টার:২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার জন্যই বাকি দুই ফরম্যাটে বিদায় বলে দিয়েছেন ভারতের দুই তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। কিন্তু এখন সে বিশ্বকাপ পর্যন্ত তাদের ওয়ানডে খেলা চালিয়ে যাওয়া নিয়েই প্রশ্ন জাগছে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, এ বছরই ওয়ানডে থেকে অবসরে যাবেন এই দুই তারকা ক্রিকেটার।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দৈনিক জাগরণের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোহলি ও রোহিতকে যে ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে রাখা হবে, তেমন কোনো বার্তা বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) এখনই নিশ্চিত করে দিতে পারছে না।
ভারতীয় দলের একটি সূত্র জাগরণকে বলেছে , ‘২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে কোহলি ও রোহিত নেই।’
সেই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, রোহিত ও কোহলি ইংল্যান্ড সফরেও যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে দলে নেওয়া হবে না। এমন বার্তা শোনার পরই লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন তারা।
কোহলি এবং রোহিতকে এখন ডিসেম্বরে শুরু হতে যাওয়া বিজয় হজারে ট্রফি খেলতে বলবে বিসিসিআই। ঘরোয়া এই ওয়ানডে প্রতিযোগিতায় ভালো খেললেই কেবল ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেতে পারেন তারা।
