‘এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল’ নিয়ে যা বললেন আফগান কোচ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:কথাটি কদিন ধরেই ঘুরছে। ট্রল, মিমেরও ছড়াছড়ি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছাপিয়ে বিষয়টি গড়িয়েছিল সংবাদ সম্মেলনেও। বাংলাদেশের কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর আফগানিস্তানের কোচ জোনাথন ট্রটের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তারা এখনও এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল কিনা!

এশিয়া কাপে ভরাডুবি এবং টাইগারদের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পর্যদুস্ত হওয়ার পর ট্রট মনে করেন রশিদ খানের দল এখনও আর সেই জায়গায় নেই। অবনতি হয়েছে। তবে আফগান কোচ এশিয়ার দ্বিতীয় নয়, এশিয়ার সেরা দল হতে চান।

এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল প্রসঙ্গে ট্রট বলেন, ‘এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা অবস্থানে আসলে নেই আমরা। সোশ্যাল মিডিয়া এবং মিডিয়ার সব আলোচনা সঠিক নয়। আমাদের আরও বেটার হতে হবে। আরও ভালো করতে হবে। তবে আমি হতে চাইব (দ্বিতীয় সেরা দল), আমি চাইব একদম সেরা হতে।’

বাংলাদেশের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম্যাচেই হেরেছে আফগানিস্তান। প্রায় কোনোটিতেই পারেনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। দলের এমন পারফরম্যান্স নিয়ে ট্রট হতাশ, ‘বাজেভাবে হেরেছি আমরা। কিছু পরিবর্তন তো দলে আসবেই। কয়েকজন এখানে ছিল না, ফলে তরুণদের সুযোগ দিতে চেয়েছি।’

আফগান কোচ পুরোনো ভুলতে চান। সামনে তাকাতে চান এবং জিততে চান। ট্রট সেই পরিকল্পনাও শুনিয়েছেন অকপটে, ‘বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে দল সাজাচ্ছি। সামনে পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ আছে, নভেম্বরের শেষে। আশা করছি এমন দল বানাতে পারব যেই দল ম্যাচ জেতা শুরু করবে।’

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

দেশে ফিরলেন হামজা চৌধুরী

খেলার পাতা

সমালোচনা নিয়ে ভাবছেন না জাকের

খেলার পাতা

হোয়াইটওয়াশের মিশনে কেমন হতে পারে বাংলাদেশের একাদশ

খেলার পাতা

শুবমানের কাছে ওয়ানডের নেতৃত্ব হারালেও দলে টিকলেন রোহিত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More