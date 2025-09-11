এশিয়া কাপে খেলতে নেমেই আমিরাতের রেকর্ড

এশিয়া কাপের এবারের আসরের আয়োজক দেশ আরব আমিরাত। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নেমেই রেকর্ড গড়ল তারা।

নিজেদের ঘরের মাঠে টুর্নামেন্টের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভারতের বিপক্ষে খেলতে নেমে ১৩.১ ওভারে মাত্র ৫৭ রানে অলআউট আমিরাত। টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপে এটা দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দলীয় রেকর্ড।

এর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে শারজায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩৮ রানে অলআউট হয়েছিল হংকং। এখন পর্যন্ত এটিই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপে সর্বনিম্ন।

বুধবার দুবাইয়ে টস হেরে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুটা হয়েছিল দারুণ। ভারতীয় বোলারদের সামলে ৩ ওভারেই ২৫ রান তুলে নেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত।

এরপর টানা দুই ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে রানের গতি কিছুটা কমে গেছে। চতুর্থ ওভারে জাসপ্রিত বুমরাহ মাত্র ১ রান দেন। বোল্ড করেন মারকুটে আলিশান শরাফুকে (১৭ বলে ২২)।

বরুণ চক্রবর্তীর পরের ওভারে আরব আমিরাত নিতে পারে মাত্র ৩। এই ওভারে বরুণ তুলে নেন মোহাম্মদ জুহাইবকে (৫ বলে ২)। তারপরও পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে মোটামুটি ভালোই করে আরব আমিরাত। ২ উইকেটে তোলে ৪১ রান।

কিন্তু পাওয়ার প্লের সেই ভালো শুরু এক ওভারেই নস্যাৎ হয়ে গেছে। ইনিংসের নবম ওভারে কুলদিপ যাদব শিকার করেন ৩ উইকেট। প্রথম বলে রাহুল চোপড়া (৩) ক্যাচ, চতুর্থ বলে মোহাম্মদ ওয়াসিম (২২ বলে ১৯) এলবিডব্লিউ আর ওভারের শেষ বলে হর্ষিত কৌশিক (২) হন বোল্ড।

এরপর আসিফ খানকে (২), ফেরান শিভাম দুবে, সিমরানজিত সিংকে (১) অক্ষর প্যাটেল। ৫ রানের ব্যবধানে ৫ উইকেট হারায় আরব আমিরাত। সেখান থেকে আর বেশিদূর এগোতে পারেনি।

ভারতের বাঁহাতি চায়নাম্যান স্পিনার কুলদিপ যাদব মাত্র ৭ রানে নেন ৪টি উইকেট। ৪ রানে ৩ উইকেট শিকার পেস বোলিং অলরাউন্ডার শিভাম দুবের।

