এশিয়া কাপে বাবরকে ফেরাতে পারে পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার:এশিয়া কাপের আগে পাকিস্তান দলে বাবর আজমের ফেরার দাবি জোরদার হয়েছে। তবে নির্বাচক কমিটির ভেতরের সূত্র বলছে, এখনও এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি।

ফখর জামান চোটে পড়েছেন, তবে তার এশিয়া কাপে খেলা হবে না – এটা এখনো নিশ্চিত নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষে একটি পর্যালোচনা সভা হবে। সেখানে নির্বাচকরা পুরো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবেন।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, ‘টি–টোয়েন্টি দলে বাবরের জন্য দরজা বন্ধ নয়। যদি ফখর খেলতে না পারে, তাহলে বাবরের ফেরার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।’

তবে তিনি আরও বলেন, ‘বোর্ড ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পরিকল্পনা করছে। তরুণদের সুযোগ দিচ্ছে। এখন বাবরকে ফেরালে বর্তমান অধিনায়ক সালমান আলি আগার ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়বে।’

ফখর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের তৃতীয় টি–টোয়েন্টির আগেই ইনজুরিতে পড়েন। এরপর দেশে ফেরেন। আসন্ন ওয়ানডে সিরিজ থেকেও ছিটকে গেছেন তিনি। ঠিক কতদিন মাঠের বাইরে থাকবেন, সেটাও নিশ্চিত নয়।

তবে এ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বাবর আজমকে ফেরানোর দাবি উঠতে শুরু করেছে। যদিও বোর্ড এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়নি।

বাবর আজম সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। শেষ ১০ ম্যাচে তিনি ২৩৬ রান করেছেন। গড় ২৬ হলেও কোনো হাফসেঞ্চুরি নেই। শেষ পাঁচ ইনিংসে তিনবার দুই অঙ্কেও পৌঁছাতে পারেননি।

২০২৪ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর বাবর অধিনায়কের দায়িত্ব হারান। এরপর বোর্ড তরুণদের নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে।

তবে অনেকে মনে করেন, ভারতের বিপক্ষে বা বড় ম্যাচগুলোতে বাবরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারে।

